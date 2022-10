Sondaggi politici Swg per Mentana su La 7 Swg di oggi | crollo PD | Meloni sempre leader

(Di martedì 18 ottobre 2022) Come ogni settimana anche questa volta vediamo gli ultimidi18 ottobre 2022, diramati dal Tg di La 7 di Enricoed eseguiti dalla SWG. Questa settimana il partito di Giorgiarallenta la sua corsa, ma il calo più vistoso è ancora una volta del PD, ormai in discesa libera da diverse settimane e senza unche sappia risollevarne le sorti dopo le elezioni del 25 settembre scorso. Vediamo allora tutti i dati degli ultimidi SWG per la 7. Ultimidel tg La 7 didi SWG: Crolla PD, resiste laIl primo partito in Italia resta ovviamente quello guidato dal prossimo presidente del Consiglio, Giorgia, ...

Money.it

... in caduta libera idel Partito Conservatore e in totale commissariamento l'esecutivo, Liz ... Il quotidiano della City di Londra segnala che moltisono intenti a manovrare sotto .../ Berlusconi vs Meloni: FdI boom 27%, Lega 9%, FI ko. Crollo Pd 17% Nel totoministri finora circolato, i tecnici - indipendenti dovrebbero essere solo quattro: Piantedosi al Viminale,... Sondaggi politici: disastro Pd, Meloni senza Berlusconi non vince Come ogni settimana anche questa volta vediamo gli ultimi sondaggi politici di oggi 18 ottobre 2022, diramati dal Tg di La 7 di Enrico Mentana ed eseguiti dalla SWG. Questa settimana il partito di Gio ...Il Movimento 5 Stelle pronto a sorpassare i dem di Enrico Letta. La rilevazione di Euromedia Research incorona la Meloni: Fratelli d'Italia su dell'1% ...