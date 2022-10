Sondaggi politici | disastro Pd | Meloni senza Berlusconi non vince

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ha preso il via la XIX° legislatura e l' ultimoo politico di Swg, diramato in data 17 ottobre dal Tg La7, non vede grossi scossoni all'interno del centrodestra nonostante le tensioni che ci sono state a Palazzo Madama in occasione dell'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato. ...

... alle elezioni di medio termine fra quattro settimane è perché, secondo la media deidi ... Nel 2020, i responsabilihanno approvato 3,4 trilioni (3400 miliardi) di prestiti aggiuntivi ...leggi anche L'Italia avrà un governo di centrodestra: ecco com'è andato l'incontro tra Meloni e Berlusconi: Meloni vincolata a Berlusconi In questi giorni di grande tensione nel ...Il Partito democratico sprofonda sempre più in basso raggiunto ormai nei consensi dal Movimento 5 stelle. Secondi gli elettori, inoltre il Pd ...L'ultimo sondaggio politico di Swg vede il Pd ancora più in basso, con anche FdI e M5s in flessione; crescono Salvini e Berlusconi e senza di loro Meloni non vince.