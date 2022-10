Serie A | il Milan si prepara a scudo Rafael Leao | “Se Grealish vale 117 milioni…”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 18 ottobre 2022) 2022-10-18 12:09:56 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione:Alexandre da Conceio Leo (Almada, 10-6-1999) è diventato la grande figura mediatica del ‘calcio’. Gli 11 gol e i 10 assist realizzati la scorsa stagione inA sono stati decisivi per la riconquista dello ‘scudetto’ del11 anni dopo. Per questo l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) non ha esitato a riconoscerlo, in occasione del galà del Pallone d’Oro, come ‘Miglior Giocatore’ dellaA 2021-22. Manon è un ‘fiore di un giorno’. L’ex di Sporting CP e Lille è diventato il leader deldi Pioli. Questa stagione, senza andare oltre, aggiunge quattro gol e otto passaggi da gol nelle 13 partite ha ...