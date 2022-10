Serie A 22 23 | 10^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

Leggi su 11contro11

(Di martedì 18 ottobre 2022) Dopo la 10^il, come di consueto, ha reso noti i principali provvedimenti inerenti allaA. In particolare sono tre i calciatori fermati per squalifica, dei quali ben due espulsi. Questi sono Nicolò Rovella del Monza e Antonino Gallo del Lecce, i quali hanno terminato anzitempo le proprie partite, rispettivamente contro l’Empoli e la Fiorentina. Di conseguenza il centrocampista di proprietà della Juventus sarà costretto a saltare il derby lombardo sul campo del Milan, mentre il difensore dei salentini sarà indisponibile per la trasferta di Bologna. Oltre ai due calciatori succitati, come accennato, ci sono altri due squalificati, in questo caso per aver superato il limite di quattro ammonizioni imposto dal regolamento. Gli atleti in questione sono Gian Marco Ferrari del Sassuolo e ...