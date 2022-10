Serie A 2022 2023 | giudice sportivo | due giornate di squalifica a Rovella

(Di martedì 18 ottobre 2022) IldellaA, Gerardo Mastrandrea, ha reso noto i provvedimenti disciplinari in seguito alla decima giornata di campionato. Due turni di stop per Nicolòdel Monza “per avere, al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, in reazione ad una spinta subita, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria”. Salterà dunque l’undicesima e la dodicesima giornata, mentre saranno fermati per un solo turno Gallo (Lecce), Ferrari (Sassuolo), Rodrigo (Udinese). Capitolo società: ammende a Lecce e Roma di 5.000 euro a testa. SportFace.

