Sequestrate in Cilento oltre cento tonnellate di pellet non certificato VIDEO

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno- L’11 ottobre scorso, personale della Polizia Giudiziaria in servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha proceduto al sequestro probatorio di iniziativa, presso due depositi della provincia, di cui uno sito a Capaccio–Paestum e l’altro ad Albanella, di quasi 7 mila sacchi dinon, pari ad100dì combustibile “green“, in quanto carente delle caratteristiche di sicurezza per consumatori ed ambiente necessarie alla commercializzazione. I rappresentanti delle aziende coinvolte sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Salerno per i reati di frode in commercio e vendita di prodotti industriali recanti segni mendaci. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

