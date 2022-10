Borsa Italiana

Nel listino principale ,decisamente positiva per Telecom Italia , che tratta in rialzo del 7,09%. Tra le medie imprese quotate sul listino milanese , modesto guadagno per Rai Way , che avanza ...Sessioneper Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra in chiusura un balzo dell'1,56%, ... In Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nellaodierna è stato pari a 1,69 ... Seduta euforica per il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,87%) Andamento brillante per l'indice del settore telecomunicazioni, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.(Teleborsa) - Le principali borse europee chiudono la seduta in positivo, dopo aver azzerato le perdite a meno di un'ora dalla chiusura innescate dal dato sull'inflazione USA di settembre che ...