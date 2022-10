Sedici furti nelle cabine elettriche | arrestato nel Napoletano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTrecase (Na) – Avrebbe violato diverseper la distribuzione di corrente elettrica all’unico scopo di portare via cavi e batterie di accumulo. Per questo motivo, i carabinieri della stazione di Trecase (Napoli), in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, hanno proceduto all’arresto di una persona (della quale non sono state fornite le generalità), accusata di furto continuato pluriaggravato. Tutto è partito dalla denuncia presentata dai rappresentanti di due società impegnate nel settore della distribuzione di energia elettrica, destinatarie di numerosi. Secondo le risultanze del lavoro compiuto dagli inquirenti, l’uomo, dopo aver praticato aperto il vano contenitore delle ...

