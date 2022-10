Scuolabus con 9 bambini finisce dentro a un canale | ubriaco l' autista | è stato denunciato

SanremoNews.it

Alla guida di uno scuolabus con nove bambini a bordo, completamente ubriaco, è finito in un canale di Minerbe, nel veronese. Tutti feriti i piccoli passeggeri, compreso l'autista già denunciato per guida in stato di ebbrezza. Si era messo alla guida dopo aver bevuto l'autista 57enne finito nel fossato che costeggia la strada.