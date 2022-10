Scomparsa la scalatrice iraniana Elnaz Rekabi

(Di martedì 18 ottobre 2022) La Bbc Farsi ha diffuso la notizia delladella, che la scorsa domenica 16 ottobre aveva gareggiato senza il velo nei Campionati asiatici di arrampicata in Corea del Sud.ha 33 anni ed è un’atleta molto nota nel mondo del climbing. Ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di arrampicata del 2021.questa volta ha scelto di gareggiare senza velo, mostrando i lunghi capelli neri raccolti in una coda alta. Un gesto di solidarietà con le proteste che vanno avanti in Iran dopo la morte della giovane Mahsa Amini. Le donne islamiche sono obbligate ad indossare l’hijab anche quando partecipano a competizioni sportive. Da domenica sera non si hanno più ...

