Scommessa biocarburanti per Eni. Il nuovo polo a Livorno

Leggi su formiche

(Di martedì 18 ottobre 2022) Trasformare materie prime di scarto, residui e rifiuti indi alta qualità e biodiesel, nella consapevolezza che la continua ricerca legata al mondo dell’energia è l’unica strada per affrontare con programmazione e lungimiranza le nuove sfide industriali (e geopolitiche). Questo l’obiettivo che il Cane a Sei Zampe si è dato già per le bioraffinerie di Venezia e Gela, impegnate in processi di trasformazione di prodotti vegetali o oli da colture non in competizione con la filiera alimentare. Ora è allo studio ilall’interno del sito industriale Eni di. PerchéSecondo lo studio di fattibilità i tre nuovi impianti per la produzione diidrogenati saranno composti da un’unità di pretrattamento delle cariche biogeniche; un impianto ...