Sci | Soelden porta bene alle azzurre | tre vittorie e undici podi - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Nel weekend via alla Coppa del Mondo dicon i giganti sul ghiacciaio del Rettenbach: Italia a quota 3 ...Goggia e Brignone, ma c'è anche una Marta Bassino pronta a riscattare una stagione passata forse un po' sottotono rispetto alle aspettative. La piemontese ha vinto nel 2021 la coppa di gigante e vuole ...Nel weekend via alla Coppa del Mondo di sci con i giganti sul ghiacciaio del Rettenbach: Italia a quota 3 vittorie ...Sci alpino, il programma della prima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023: quando e come vedere in diretta tv e streaming i giganti di Soelden ...