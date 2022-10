Sci Freestyle | Big Air | tutto pronto per la prima tappa di Coppa del Mondo Gli azzurri in gara a Chur

Leggi su oasport

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ricomincia la stagione di sci. Questo fine settimana, nello specifico venerdì 21 ottobre, andrà in scena in quel di(Svizzera) ladelladel2022-2023 della specialità big air. L’Italia sarà della partita con quattro atleti. Il Direttore Tecnico Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile del settoredelValentino Mori, ha chiamato a suo rapporto per l’occasione Leonardo Donaggio, Renè Monteleone e Mortiz Happache per la categoria maschile. Elisa Nakab è l’unica atleta convocata per la categoria femminile. A guidare la spedizione sarà dunque Leonardo Donaggio, quinto classificato alle scorse Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e ventottesimo lo scorso anno nella pista svizzera. Sport invernali, ...