Sci alpino | scatta la Coppa del Mondo a Soelden! L’Italia si affida ai veterani e attende risposte dai giovani

Leggi su oasport

(Di martedì 18 ottobre 2022) Con il classico appuntamento di Soelden prende il via ladeldi sci2022-2023. Sarà, però, un inizio di stagione diverso rispetto agli altri anni, visto che dopo i due giganti sul Rettenbach non ci sarà il classico mese di stop, ma nei weekend successivi scenderanno in pista anche i protagonisti e le protagoniste della velocità nella nuova discesa libera di Zermatt-Cervinia. E’ anche la stagione dei Mondiali di Courchevel-Meribel, con tanti atleti che cercheranno di arrivare al picco della loro forma proprio per la rassegna iridata sulle nevi francesi. In casa Italia, però, si guarda al momento soprattutto alladele specialmente al femminile dove ci sono alcune azzurre che possono mettere nel mirino una o più sfere di cristallo, da quelle di specialità a quella ...