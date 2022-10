Sci alpino | è subito ‘appuntamento con la storia’ per Marco Odermatt “Odi” ha già nel mirino Pirmin Zurbriggen!

Leggi su oasport

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nei giorni scorsiha festeggiato il proprio 25° compleanno, giusto un paio di settimane prima dell’inizio della Coppa del Mondo a Sölden, dove domenica 23 ottobre è programmato lo slalom gigante, atto inaugurale della stagione invernale 2022-23 maschile. Le donne cominceranno, invece, ventiquattro ore prima. L’annata ormai alle porte si annuncia particolarmente pregnante per lo sciatore elvetico, in quanto potrebbe già scrivere la storia della propria nazione. Nelle cinquantasei edizioni del massimo circuito, sono ventisei gli uomini capaci di vincere almeno una Sfera di cristallo. Poco meno della metà di essi è stata in grado di ripetersi da un anno all’altro, confermando quindi con successo il proprio ruolo di numero uno assoluto. Il novero di coloro i quali hanno primeggiato in due inverni consecutivi è quindi relativamente ampio, ...