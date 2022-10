Libero Tv

... che dovrà essere rimessa in servizio, lo facciamo direttamente e senza tanti giri e così risparmiamo anche molto tempo e sforzi legislativi perché è molto semplice", ha spiegatoin conferenza ...18/10/2022 - 15:34 La scorsa settimana il premier ungherese Viktor Orbán si è recato a Berlino per il primo vertice ufficiale col cancelliere Olaf, dopo quasi un anno che quest'ultimo è in carica. L'Ungheria ha bisogno dell'appoggio tedesco, perché la Germania è il maggiore investitore straniero e maggiore partner commerciale di Budapest. ... Scholz spiega perché ha prolungato l'esistenza centrali nucleari Roma, 18 ott. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha spiegato perché ha deciso di prolungare l'esistenza delle tre ultime ...La scorsa settimana il premier ungherese Viktor Orbán si è recato a Berlino per il primo vertice ufficiale col cancelliere Olaf Scholz, dopo quasi un anno che quest’ultimo è in carica. L’Ungheria ha b ...