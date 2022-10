Scherma Under 20 | i convocati azzurri per la prima tappa di Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma – Sarà Londra ladel fioretto giovanile italiano nelladel20 diper la stagione 2022/2023. Il Commissario tecnico Stefano Cerioni e il suo staff hanno convocato 16 atleti, equamente divisi tra ragazzi e ragazze, per la trasferta britannica in programma il 4 e 5 novembre prossimi. Al maschile sarà doppio impegno, sia nella gara individuale che in quella a squadre, per Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Matteo Iacomoni e Mattia Raimondi, mentre solo per la competizione individuale risponderanno alla convocazione Mattia De Cristofaro, Matteo Morini, Fernando Scalora e Francesco Spampinato. Lene chiamate in pedana nell’individuale e poi nella prova a squadre femminile saranno invece Giulia Amore, Carlotta Ferrari, ...