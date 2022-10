Scende Crosetto | sale Urso | cosa cambia nel toto-ministri Tutti i nomi

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Giorgia Meloni sta lavorando alla squadra di governo ma lo schema non è ancora completato. Ci sono sei o sette caselle ancora da chiudere, ha affermato Salvini ai deputati, secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari all'Agi. Giorgetti andrà al Mef, lo stesso Salvini alle Infrastrutture, per il dicastero della Disabilità si fanno idi Baldassarre e Locatelli, Calderoli sarà ministro per gli Affarei regionali. All'Agricoltura non andrà il leghista Centinaio, si fanno idi De Carlo di Fdi e del 'tecnicò Berutti. Per quanto riguarda il Mise salgono le quotazioni di. Potrebbe essere l'attuale presidente del Copasir a succedere allo stesso Giorgetti, anche se in ballo c'è anche. Anche alla Difesa ci dovrebbe essere un esponente di Fratelli d'Italia. Per l'Istruzione c'è l'ipotesi ...