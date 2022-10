Scampia | una sede dell’Università al posto di una delle Vele | “Da oggi qui si viene per studiare Non solo camorra | il quartiere è anche altro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) A, in viale della Resistenza, è stata inaugurata ieri, luned’ 17 ottobre, la nuovadegli studi di Napoli Federico II, dedicata al dipartimento di professioni sanitarie. Lanasce lì dove prima c’era la Vela H simbolo di un, che da anni lotta per smettere di essere unapiù grandi piazze di spaccio d’Europa e per non essere piùed esclusivamente la terra di Gomorra.Al taglio del nastro erano presenti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il ministro per l’Università, Maria Cristina Messa, e il rettore dell’ateneo Matteo Lorito. “È stato molto difficile, ci sono stati momenti in cui abbiamo pensato di non farcela, maessere qui è una ...