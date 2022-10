Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina | scoppia il caso Versioni discordanti | VIDEO

(Di martedì 18 ottobre 2022) Le ostilità su campo di battaglia continuano ma continuano gli scambi ditra, I due Paesi hanno completato unoa Zaporizhzhia, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Mosca. Tra i 110 russi liberati ci sono 72 marinai di navi commerciali trattenuti da febbraio, mentre 108 prigioniere di guerra ucraine sono state consegnate alle autorità di Kiev. Due di loro hanno però dichiarato di voler restare in. Dall'confermano locon Mosca ma non ci sono riscontri sulla volontà espressa dalle due donne.

Nel mezzo di questa escalation, una buona notizia: unodi oltre duecento: tra questi 108 donne ucraine, decine delle quali si erano arrese nell'acciaieria Azovstal. La guerra in ...Giornata quella di ieri positiva però per il primodi prigioniere, sarebbe oltre cento e per il prosieguo delle discussioni sull'estensione e l'ampliamento di un accordo mediato dall'ONU per ...lI governo australiano ha ritirato la decisione del precedente governo di "riconoscere Gerusalemme Ovest come capitale di Israele" nel 2018. Lo ha annunciato il Segretario di Stato Penny Wong in una d ...(LaPresse) Scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia. I negoziatori di Kiev sono riusciti a riavere 108 donne - secondo quanto raccontato da ...