Sarri ha cancellato alcune soluzioni di uscita dal basso per colpa del terreno dell’Olimpico

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ieri a Formello si è svolto un tavolo tecnico per valutare lo stato deldello Stadio Olimpico e le possibili contromisure per migliorarlo, dopo le feroci critiche dell’allenatore della Lazio, Maurizio. Il Corriere dello Sport scrive che il tavolo sarà poi allargato alla Roma. Oggi Sport e Salute sarà a Trigoria. Ieri erano presenti Diego Nepi, direttore generale di Sport e Salute, Andrea Santini, responsabile dello stadio Olimpico e del parco del Foro Italico, e Valeriano Bernardini. “Questa mattina sarà a Trigoria. Si era lamentato anche Mourinho. Il tavolo tecnico sarà ovviamente allargato anche alla Roma. Il camposoffre, in primo luogo, per l’elevato numero di partite e di sollecitazioni a cui è esposto. Ci giocano due squadre, entrambe impegnate in Europa. La Lazio ha convocato al tavolo anche il suo ...

la Repubblica

...Fuori dalla realtà'© LaPresseLe domande dei giornalisti tornano al mercato erisponde ... e appena fatto il riscaldamento abbiamotutto. O la Lazio cambia allenatore, perché io ...Gli uomini dia Graz sono a 4 punti nel girone F. Provedel, ha iniziato con un errore in ... Ottimo Siebenhandl su Immobi - le, che poi segnerà un gol '' dal Var per fuorigioco. All'81' ... Fiorentina-Lazio; Sarri: "Siamo solo al 3° km della maratona". Italiano: "Poco concreti, ultimi 10' da cancel… Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo Lazio-Udinese, con attenzione particolare ovviamente per le condizioni di Ciro Immobile ...Mister Sarri è intervenuto in conferenza stampa per commentare il risultato di Lazio-Udinese. Le sue dichiarazioni Al termine di Lazio-Udinese, mister Sarri ha parlato in conferenza stampa per comment ...