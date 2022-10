Movieplayer

Alla 4 ore di Portimao, le Iron Dames, con la Ferrari 488, vincono per la prima volta nell'European Le Mans Series. La #83 di Doriane Pin,Gatting eBovy ha tagliato il traguardo del circuito portoghese con quasi un giro di vantaggio sugli inseguitori. La stagione, per le Dame di Ferro, si è chiusa con un terzo posto ...... così come Gillian Anderson , star di The X - Files , ePfeiffer , per la stessa serie. Alec Baldwin guadagna 575.000 dollari per ogni episodio di Dr. Death , mentreGilbert , per The ... Sarah Michelle Gellar sostiene Selma Blair dopo il ritiro da Dance with the Stars: "Sono orgogliosa di te" Selma Blair ha dovuto ritirarsi dalla gara di Dance with the Stars a causa dei suoi problemi di salute e Sarah Michelle Gellar è intervenuta per sostenerla. Sarah Michelle Gellar ha inviato un messagg ...Alla 4 ore di Portimao, le Iron Dames, con la Ferrari 488, vincono per la prima volta nell'European Le Mans Series. (ANSA) ...