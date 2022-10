Sanlorenzo al Fort Lauderdale International Boat Show con due novità

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 18 ottobre 2022)torna al, evento in programma dal 26 al 30 ottobre 2022. Il marchio italiano si presenta in Florida, per il più importante salone del settori negli Stati Uniti, con due imbarcazioni al loro debutto oltreoceano. Le barchealLedisono l’open coupé SP110 e l’asimmetrico SL120A saranno le protagoniste della più grande kermesse in-water al mondo. Il primo è un progetto molto complesso frutto della collaborazione con un team di professionisti ai massimi livelli nelle singole competenze come Bernardo Zuccon, che si è occupato delle linee esterne, Tilli Antonelli per lo ...