San Giorgio del Sannio | Nicola De Ieso torna nel Partito Democratico

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSandelDenel. Ad annunciarlo è il segretario provinciale Dem Giovanni Cacciano che ieri sera ha incontrato il diretto interessato, già dirigente dei Ds e in passato già iscritto al Pd. Fu tra i promotori, assieme a Giulia Abbate, del primo comitato deluchiano sannita. “Sono soddisfatto del nostro scambio di idee ed opinioni, – è quanto dichiara Giovanni Cacciano in merito alla nuova adesione – ogni nuovo incontro o ritrovarsi rappresenta una ricchezza per il nostro, tanto più in questo momento di transizione; oggi più che mai abbiamo la necessità di nuovo supporto e punti di riferimenti sul territorio”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

AMnotizie.it

... Etro,Armani, Hermès, Moët Hennessy, Piaggio, Prada, Rolex Italia, Salvatore Ferragamo, ... Zegna: questi solo alcuni nomi delle molte aziende che hanno confermato il proprio sostegno a...'Naturalmente si legge in una nota di Palazzoil pagamento dei tributi comunali è un fatto necessario. Mancati avvisi di pagamento e la conseguente maturazione dei termini di prescrizione ... San Giorgio di Gioiosa Marea, reiterate segnalazioni finite nel vuoto, due tombini pericolosi per la pubblica incolumità restano sulla pubblica via Rimini, già centinaia di adesioni di persone che vogliono aiutare la comunità a pagare la maxibolletta del gas che ad agosto è arrivata a 730mila euro ...San Benedetto del T. (Pa).- Lo scorso anno il Governo, e in particolare il Ministro per l’Ambiente Sergio Costa, è intervenuto per risolvere la situazione nei cosiddetti siti inquinanti “orfani”, stan ...