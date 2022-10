Salute mentale | trattare l’ansia con la psicoterapia online

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 18 ottobre 2022) L'Aquila - Attraversare un periodo di ansia è un’esperienza piuttosto comune, che può capitare a chiunque nel corso della vita. Quando ciò accade, è importante tenere sotto controllo i sintomi e prendere provvedimenti se la situazione dovesse protrarsi più di qualche settimana. Esiste infatti il rischio che una condizione temporanea si cronicizzi in un vero e proprio disturbo del, che influisce poi in negativo sulla quotidianità rendendo difficili attività che un tempo non richiedevano sforzi. Una forma di trattamento relativamente nuova, ma già molto popolare e ampiamente disponibile, è la. Cerchiamo allora di capire quando è il momento di ricorrervi e in che modo può aiutare a sentirsi meglio. Come funziona laperDurante un ...