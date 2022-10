Salute | allergologi | ok a pellet ma rischi se si risparmia su stufe e materiali

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Con l'arrivo del freddo, attenzione ai risparmi per riscaldare casa. A rimetterci può essere ladatate e mal utilizzate con prodotti non certificati, ottenuti con troppa segatura e sostanze chimiche, possono sprigionare emissioni che irritano le mucose e danneggiano le vie respiratorie, specie nelle persone più vulnerabili come anziani, bambini e soggetti allergici. A mettere in guardia sono gli esperti della Società italiana dia, asma e immunologia clinica (Siaaic), durante il congresso nazionale che si chiude oggi a Verona. Illustrando i danni che l'inquinamento indoor può provocare alle nostre vie respiratorie, gliesaminano i possibili effetti di fonti di calore alternative in tempi di crisi ...

Come comportarsi Gliraccomandano di rivolgersi sempre allo specialista prima di procedere con i farmaci. "Sia le terapie con gli antistaminici , efficaci per gli starnuti e il naso che ...Gliraccomandano di rivolgersi sempre allo specialista prima di procedere con i farmaci. "Sia le terapie con gli antistaminici, efficaci per gli starnuti e il naso che cola, sia quelle ... ALLERGOLOGIA: nuovo Medico all’ASL BI Brutte notizie per chi soffre di allergia. A causa del cambiamento climatico i pollini potrebbero essere prodotti dalle piante per tutto l'anno, con un aumento anche del 200% ...Food Allergy Italia APS lancia la campagna per rendere l’accesso alle iniezioni di adrenalina più rapido ed equo in tutte le regioni ...