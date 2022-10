Salute | 2 kiwi al giorno scudo anti-cistite | urologi ' no antibiotici fai da te'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Fino al 40% delle donne italiane, quasi la metà, sperimenta almeno una volta nella vita un'infezione urinaria. Un quinto di queste, circa il 20%, riferisce episodi che si sono ripetuti nel tempo. E in 4 casi su 5 si tratta di, un'infiammazione della vescica causata quasi sempre da batteri presenti nella flora intestinale che, per diversi motivi, possono entrare nelle vie urinarie infettandole. Contro questo incubo femminile "la soluzione non sta in curebiotiche 'fai da te'", che invece di aiutare "rischiano di essere controproducenti, aumentando la probabilitàbiotico-resistenza e di ricadute più frequenti". Spesso bastano piccole modifiche nello stile di vita, spiegano da Riccione gli esperti della Società italiana dia, a conclusione del ...

AgrigentoNotizie

** Cibo crudo o cibo cotto Ecco cos'è meglio per la** 2. Provate modi diversi per ... Le bacche (come cachi,, uva, mirtillo e ribes ) poi sono ottime perché contengono più antiossidanti e ...... è anzitutto una donna d'affari ed una filantropa "impegnata nelladegli Oceani ", come ha ... tra, americani, australiani: il triestino doc Andrea Visentini). Forbes scrive che i signori ... Magiare kiwi Ecco un concentrato naturale di salute che rafforza il sistema immunitario Arriva l’autunno il tempo della maturazione dei kiwi, frutti portentosi dalle mille virtù.Il nome scientifico è Actidinia Deliciosa. Contiene una sostanza denominata actinidina capace di favorire la d ...Dai sintomi ai quali prestare attenzione alle regole per prevenire la cistite. I consigli dell'esperto The post Salute, cistite ricorrente Urologi consigliano due kiwi al giorno tra regole prevenzion ...