Sacchi | «Nel Napoli nessuno è mai bloccato nella sua posizione | ricorda il Liverpool»

(Di martedì 18 ottobre 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo. L’ex ct è entusiasta deldi Luciano Spalletti e non ne ha fatto mai mistero finora. Qualche giorno fa dichiarava, sempre alla rosea, che se ilresterà umile potrà addirittura arrivare in semifinale di Champions. Oggi dice: «In un calcio italiano, che fa del tatticismo e della furbizia le armi principali, ricercare lo spettacolo come ilè un punto di merito. Poche squadre in Europa stanno in campo e si muovono come quella di Spalletti. Davvero bravi: giocatori, e allenatore». Analizza come si sviluppa la manovra offensiva del. «Si deve partire da un concetto: la distanza tra attacco e difesa non deve mai essere superiore ai 20-25 metri. In questo modo c’è collaborazione, c’è comunicazione e si arriva più in fretta ...