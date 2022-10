Russia | la Cassazione conferma | Condanna di 9 anni per Navalny

tvsvizzera.it

- Respinto l'appello presentato dall'oppositore di Putin e ribadita la sentenza di primo grado. L'accusa è 'frode e oltraggio alla Corte'... la Corte diha stabilito che il clan Spada di Ostia è a tutti gli effetti un clan ... 'Insono state approvate un centinaio di nuove leggi che limitano la libertà di stampa' Episodio ... Russia: Cassazione conferma condanna di 9 anni a Navalny Lo riporta l'agenzia Interfax. Navalny è considerato il principale rivale politico di Putin. È in carcere dal gennaio del 2021, quando è stato arrestato non appena ha rimesso piede in Russia dalla ...Respinto l'appello presentato dall'oppositore di Putin e ribadisce la sentenza di primo grado. L'accusa è "frode e oltraggio alla Corte" ...