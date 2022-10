(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo erroneamente pensato che il mondo fosse diventato piatto. Invece, glinonmai andato via. Anche di fronte alle aperture dei mercati, la cultura dei singoli paesi è rimasta sempre la stessa. La loro cultura è la loro identità. Lo ha fatto capire Putin, spiegando che laè diversa dall'Occidente". Così Carlo, intervenendo alla presentazione a Roma, al Tempio di Adriano, del libro di Maurizio Molinari 'Il ritorno degli. Come la guerra in Ucraina ha stravolto l'ordine globale' (Rizzoli). "La Cina, ad esempio, non ha fatto una politica sociale, ma economica - ha spiegato il segretario di Azione - La globalizzazione ha privilegiato la Cina: ci siamo aperti ai suoi prodotti, ma la Cina non ha fatto altrettanto con gli altri paesi".

Il Sannio Quotidiano

...dal punto di vista economico e bisogna stare attenti perché con le controsanzioni dellanoi ... Video di Francesco Cocco: 'Renzi non verrà alle consultazioni al Quirinale' 'Renzi ha fatto ...Il leader di Azione Carloha tracimato: 'L'unica cosa che può fare in più Berlusconi per ... Ma vuole portare lanel governo della Repubblica italiana'. Russia: Calenda, ‘gli imperi non sono mai andati via’ Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Oggi: 1) La Russa ha rivendicato i busti di Mussolini; 2) Fontana si è espresso contro le sanzioni; 3) Berlusconi ha riallacciato i rapporti con Putin; 4) Gasparri contro ...Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo erroneamente pensato che il mondo fosse diventato piatto. Invece, gli imperi non sono mai andato via. Anche di fronte alle aperture dei mercati, la cultura dei sin ...