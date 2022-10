Roma-Lido | oltre 20mila firme per migliorare la linea ferroviaria

(Di martedì 18 ottobre 2022) Dal 3 ottobre, il Comitato Pendolari dellasta raccogliendo leper il miglioramento dellache collega il territorio di Ostia al Centro Storico capitolino. Una situazione nata dall’esasperazione dei numerosi utenti della tratta, ormai esausti di dover vivere continui disagi per recarsi al lavoro, andare a scuola o semplicemente verso il Centro della Città, o addirittura fare ritorno a casa nelle ore serali. In appena quindici giorni di raccolta, il Comitato è arrivato a raccogliereadesioni di utenti imbestialiti per la qualità di questo servizio legato al trasporto pubblico. Sono 19.547 leraccolte online, attraverso il noto portale di Change.org. In presenza, con soli due ...

Le sigle sindacali hanno trovato un'intesa sui turni di lavoro dei macchinisti delle ferrovie ex concesse- Viterbo e, oggi diventata la Metromare. L'intesa è stata trovata con tutte le sigle, ovvero Cisl, Cigl, Uil, Ugl, Orsa, Usb, Fast, Faisa Confail e dopo due mesi dall'avvio di un tavolo di ...Roma-Lido. Cambiamenti in vista – in meglio si spera – per la rinomata tratta Roma-Lido a partire dal prossimo mese di novembre: dal giorno 7 entrerà in servizio il primo treno completamente revisiona ...2' di lettura 17/10/2022 - Un accordo molto atteso, soprattutto dai pendolari. Sindacati e Cotral hanno firmato l'intesa sui turni dei macchinisti delle ex ferrovie concesse, Roma-Lido e Roma-Viterbo.