Roma | il giallo del detenuto di Regina Coeli | ' Dorme da quattro mesi'

Un nuovoscuote il carcere di. A Regina Coeli un detenuto dorme da almeno quattro mesi e non si sveglia. Ha 28 anni, è originario del Pakistan, ed è soprannominato dal personale ' il simulatore '. ...È dedicato a Piera Degli Esposti 'La California', presentato alla Festa del Cinema dinella sezione Freestyle (e nelle sale dal 10 novembre); film che la regista Cinzia Bomoll aveva ...il, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Pillole dalla Festa del Cinema di Roma: il meglio della rassegna finora. A partire dalla memorabile masterclass di Russell Crowe ...