Roma | i consigli antistupro per la sera di Halloween | “Non rimanete soli e non perdete di vista il bicchiere”

(Di martedì 18 ottobre 2022) “Non rimanere in giro oltre le 2 del mattino:è una grande città europea. Fai sempre attenzione alla situazione in cui ti trovi!“ Indi, la John Cabot University (Jcu) ha voluto dare alcuniai propri studenti che trascorreranno lata a. In una serie di storie pubblicate sulla propria pagina Instagram, l’ateneo statunitense con sede a Trasteverea di non allontanarsi dagli amici, fare attenzione ai propri cocktail e “non tornare a piedi daa casa”. “Non accettare bevande da chi non conosci e non lasciare incustodito il tuo drink. Se ti sei allontanato anche per qualche secondo, ordinane uno nuovo”, recita una delle card in inglese, titolata “Attento al tuo drink”. “Attenzione al tuo consumo di alcol”, ...

TGCOM

...in guardia studenti universitari su come proteggersi al meglio nella notte di Halloween aad ... Gli avvertimenti E così, in quelle che sono chiamate "Halloween safety tips",per la ...Il vertice europeo di Bruxelles sarà concluso e Draghi sarà rientrato a: in questo modo non ci ... Resta da vedere se avrà seguito e seguirà ie le indicazioni ricevute. Ecco perché ... Halloween, i consigli per gli studenti statunitensi a Roma: "Non tornate a casa dopo le due di notte" Gli avvertimenti E così, in quelle che sono chiamate "Halloween safety tips", consigli per la sicurezza di una festa ... episodi di violenza sessuale che si sono consumati a Roma così come in altre ...Presentato nella sezione Alice nella città, Poker Face di Russel Crowe è il secondo film che vede l’ex gladiatore nei vesti di regista dopo il film d’esordio del 2014 The water diviner ...