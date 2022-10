Roma | avvistata una vipera al liceo La preside | ‘Precauzione negli spazi esterni’

(Di martedì 18 ottobre 2022). Cresce l’allarme per l’avvistamento di unache dapprima è stato notata aggirarsi nei pressi via Monte Massico e poi nelcapitolino Aristofane, sito in via Monte Resegone. A tal proposito ladella scuola, Raffaella Giudizieri, ha invitato caldamente tutti gli studenti della scuola a prestare la massima attenzioneesterni. Leggi anche:, «Guarda, c’è un topo in vetrina»: incredulità e stupore dei passanti (FOTO E VIDEO) L’avvistamento del serpente Il serpente non è nuovo nella zona. I primi avvistamenti risalgono infatti intorno alla metà del mese di settembre ma, fino a questo momento, le ricerche dell’animale sono risultate vane e lanon è mai stata catturata. Come anticipato, inizialmente l’animale è ...

inItalia

... la coppia più chiacchierata dell'estate è statasugli spalti dello stadio Luigi II, in Francia . Già la scorsa stagione i due erano stati avvistati insieme all'Olimpico per vedere la...Sbarazzina e felice, Anna Falchi passeggia per le vie dicon grande serenità a fianco del suo ... per niente turbata di essere stata). Walter indossa una camicia azzurra in parte ... A Roma avvistato un "buco nel cielo": cos'è il Fallstreak Hole La Festa del Cinema di Roma ci sta regalando grandi emozioni, dalla prima apparizione ufficiale di Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, ai meravigliosi look avvistati sul red carpet. In entrambe l ...Detto che la Sampdoria non ha indirizzato un solo tiro nello specchio della porta di Rui Patricio; precisato che la Roma ha lucrato con cinica determinazione e grande sacrificio atletico il calcio di ...