Roma | autista Atac chatta mentre guida | il passeggero | “Altissimi standard”

(Di martedì 18 ottobre 2022) È stato ripresoera al cellulare propriostavando un autobus di linea dell’. Un video che ilha fatto girare sui social mettendoci come dichiarazione a corredo: “”. Il video sta diventando virale, anche perché non è la prima volta che un conducenteviene “beccato” allausa il cellulare, basti ricordare uno degli ultimi cheva buttando un occhio al cellulare per vedere la sua squadra del cuore giocare. Leggi anche:, si masturbava alladell’autobus con i passeggeri a bordo: per errore invia i video nella chat dei colleghi Ripreso are...

AGI - Agenzia Italia

...da macchinoni con; io per emergere divenni rappresentante d'istituto". Quindi i trascorsi nel mondo del calci o: "Prima mediano poi ala. Ero bravo, da ragazzo ho provato pure per, ...... all'esperienza e all'utilizzo corretto dei dispositivi acustici e luminosi - racconta Stefano,della postazione Ares 118 di Ardea, comune della città metropolitana diCapitale - non ... Viaggio con gli autisti del 118 tra il traffico di Roma e i pazzi al volante Un conducente dell'Atac è stato ripreso oggi mentre era al cellulare durante la guida. A riprendere la scena un passeggero, che poi ha condiviso il video ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...