RoFF17 | War – La guerra desiderata | conferenza stampa con Edoardo Leo e Miriam Leone

(Di martedì 18 ottobre 2022) Dalla Festa del Cinema di Roma 2022, ecco ladi War – Lacon il regista Gianni Zanasi e gli attoriLeo,, Giuseppe Battiston Direttamente dalla Festa del Cinema di Roma 2022, ecco ladi War – La. Presenti il regista Gianni Zanasi e gli attoriLeo,, Carlotta Natoli e Giuseppe Battiston. Solo qualche mese fa un film del genere sarebbe stato fantascienza. Si è rivelato attuale, che effetto ti ha fatto? Gianni Zanasi: Mi ha fatto un brutto effetto. Il cinema dovrebbe aggredire la realtà, non il contrario. Quando eravamo in moviola, la Russia ha ...

Spettacolo.eu

Al #"si respirerà l'aria del tempo in cui viviamo e in cui sono evidenti i segni della ... 'La stranezza' di Roberto Andò con Toni Servillo e Ficarra e Picone , '" La guerra desiderata' con ...Al #"si respirerà l'aria del tempo in cui viviamo e in cui sono evidenti i segni della ... 'La stranezza' di Roberto Andò con Toni Servillo e Ficarra e Picone , '" La guerra desiderata' con ... RoFF17: War-La guerra desiderata, recensione della commedia necessaria di Gianni Zanasi