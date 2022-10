“Roba per adulti” GF Vip 7 | la scoperta su Marco Bellavia La ex fidanzata confessa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il caso dicontinua a far parlare. Nonostante l’ex conduttore di Bim Bum Bam sia uscito volontariamente dalla casa del GF Vip a causa di problemi legati alla sua salute mentale, le notizie su di lui sono presenti all’interno delle cronache sul mondo della tv. Da quando è uscito non ha più fatto rientro né nella casa né nello studio di Alfonso Signorini, ma nella puntata di giovedì 20 ottobre potrebbe fare il suo rientro. Come anticipa TvBlog, si farà intervistare dal conduttore del reality e racconterà la sua storia e quello che ha vissuto nella casa. Diha parlato anche la sua ex, Maryanna Bosis. Intervistata da Di Più Tv, la donna ha raccontato di aver “amato molto, sono stata la sua...