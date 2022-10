Rivivo quei momenti Il racconto della ragazza che accusa Ciro Grillo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Domani ci sarà una nuova udienza del processo per violenza sessuale di gruppo in cui sono imputatiJr e altre tre ragazzi. In aula anche gli istruttori di kitesurf e i medici che visitarono Silvia 9 giorni dopo il presunto abuso

Affaritaliani.it

Processo Grillo jr, la testimonianza chiave dell'istruttrice di kitesurf Prosegue a Tempio Pausania il processo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici. I quattro giovani sono accusati di ...... ammettendo che "non è stato facile ricominciare gli allenamenti dopo tuttimesi di stop". Una ... "È una ragazza speciale" Manuel Bortuzzo e "Rinascere", su Rai 1: "il mio dramma in una ... Caso Grillo jr: Rivivo quei momenti. Silvia e i lividi su tutto il corpo Prosegue il processo in Sardegna per violenza sessuale. Tocca all'istruttrice di kitesurf: "Sembrava stonata, mi disse che aveva bevuto" ...Simone Bartolucci, 23 anni, figlio di Brunella Chiù: «Rivoglio mamma, voglio seppellirla accanto a mia sorella Noemi» ...