Ritirato lotto di Fontina Pascoli italiani per rischio Escherichia Coli

Undi Fontina Dop di marchio Pascoli italiani è statodal mercato per "possibile presenza di Escherichia Coli , produttori di shiga tossina". La Cooperativa Produttori Latte e Fontina, ...... confezioni da 190 grammi, per sospetta presenza di botulino , con scadenza 15 settembre 2024 ed il numero di15ST22. Anche in questo caso, il prodotto è statodal mercato e chi aveva ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Un lotto di Fontina Dop di marchio Pascoli italiani è stato ritirato dal mercato per «possibile presenza di Escherichia Coli , produttori di shiga tossina».