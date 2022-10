Risultati Totocalcio 15-17 ottobre 2022 | vincite | soldi e montepremi Ecco chi ha vinto

(Di martedì 18 ottobre 2022) I, lee ildel ventinovesimo concorso del nuovocon le partite del 15-17. Tanti appuntamenti con il miglior calcio europeo. Così torna il, che propone il concorso 28 con, al solito,importanti, legate però alla formula scelta. Si parte dal 3, quindi 5, 7, 9, 11 e il famigerato 13. Qualcuno sarà riuscito a centrarlo? Tra lunedì sera e martedì mattina saranno pubblicati ie le quote definitive, in attesala schedina aggiornata del concorso. IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVOCOME FUNZIONA15-17 ...

IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVO: ECCO COME FUNZIONA15 - 17 OTTOBRE 2022 PANNELLO A (EVENTI OBBLIGATORI) 1 Lecce - Fiorentina 2 ...DELL'8 - 9 - 10 OTTOBRE IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVO: ECCO COME FUNZIONA Palinsesto del concorson. 29 del 15/10/2022 - 17/10/...Ritorna la Serie A e non poteva mancare l’appuntamento con la schedina del Totocalcio di Sisal.it. Abbiamo espresso le nostre previsioni.Totocalcio, i risultati del concorso n.28: nessun 13 con l'intero montepremi che sarà rimesso in palio sotto forma di jackpot nella prossima schedina.