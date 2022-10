Risultati Secondo Turno Coppa Italia | si parte alle 18 con Genoa-SPAL

(Di martedì 18 ottobre 2022): gli aggiornamenti sui match in programma tra quest’oggi e giovedì sera Torna in campo lacon il, che partirà quest’oggi cone Torino-Cittadella. Altre gare in programma anche domani e giovedì sera, quando avremo tutti i verdetti definitivi su chi approderà al prossimo. MARTEDI’ 18 OTTOBREOre 18.00Torino-Cittadella Ore 21.00 MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE Spezia-Brescia Ore 15.00Parma-Bari Ore 18.00Udinese-Monza Ore 21.00 GIOVEDI’ 20 OTTOBRE Cremonese-Modena Ore 15.00Sampdoria-Ascoli Ore 18.00Bologna-Cagliari Ore 21.00 L'articolo proviene da Calcio ...

SportAsti

Italia , i cuiconclusivi saranno presentati mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre a Bari , ... merita ampiamente il suo nome"Patrick Doelle della DG Migration and Home Affairs della ...La sfida futura sarà far corrispondere ialle aspettative suscitate".Serena Fumagalli, economista della direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo emerge in Italia una ... Seconda Categoria: i risultati delle astigiane Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.925.691 casi di positività, 2.786 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.001 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, ...Secondo FourFourTwo è Pep Guardiola il miglior tecnico del mondo: il portale si base su una serie di numeri e statistiche per stilare delle classifiche di rendimento e nello specifico oggi ha analizza ...