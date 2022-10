Risultati Secondo Turno Coppa Italia | in campo Torino Cittadella LIVE

(Di martedì 18 ottobre 2022): gli aggiornamenti sui match in programma tra quest’oggi e giovedì sera Torna inlacon il, che partirà quest’oggi con Genoa-SPAL e. Altre gare in programma anche domani e giovedì sera, quando avremo tutti i verdetti definitivi su chi approderà al prossimo. MARTEDI’ 18 OTTOBRE Genoa-SPAL 1-0 (45? + 1? Gudmundsson rig.)Ore 21.00MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE Spezia-Brescia Ore 15.00Parma-Bari Ore 18.00Udinese-Monza Ore 21.00 GIOVEDI’ 20 OTTOBRE Cremonese-Modena Ore 15.00Sampdoria-Ascoli Ore ...

Calcio News 24

Venendo ai, fra gli 'eroici' piloti delle Moto Storiche che si confrontavano sul percorso ... rispettivamente primo e, davanti al leader di classifica Terzi Enrico (Fara Doc), a pari ...COPPA ITALIA/ Il Genoa vola agli ottavi! Diretta gol live score MONDIALI USA '94: ECCO ... Baggio che abbassa la testa restando su quel dischetto bianco che in ungli ha fatto ... Risultati Secondo Turno Coppa Italia: si parte alle 18 con Genoa-SPAL L’imprenditore ha ricevuto il World Travel Award: il «Billionaire Resort & Retrait» nel Paese africano è risultato il miglior boutique resort del continente ...Arriva la prima vittoria per la Polisportiva San Nicolò, anche questa volta in formazione rimaneggiata a causa di assenze e malanni, con la squadra giovanile della Gas Sales Bluenergy. Gli ospiti comi ...