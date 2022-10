Risultati Secondo Turno Coppa Italia | il Genoa supera il turno

(Di martedì 18 ottobre 2022): gli aggiornamenti sui match in programma tra quest’oggi e giovedì sera Torna in campo lacon il, che partirà quest’oggi con-SPAL e Torino-Cittadella. Altre gare in programma anche domani e giovedì sera, quando avremo tutti i verdetti definitivi su chi approderà al prossimo. MARTEDI’ 18 OTTOBRE-SPAL 1-0 (45? + 1? Gudmundsson rig.) Torino-Cittadella Ore 21.00 MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE Spezia-Brescia Ore 15.00Parma-Bari Ore 18.00Udinese-Monza Ore 21.00 GIOVEDI’ 20 OTTOBRE Cremonese-Modena Ore 15.00Sampdoria-Ascoli Ore 18.00Bologna-Cagliari ...

