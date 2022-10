Rinnovo Tare | arriva un’offerta dalla Premier League | il ds aspetta Lotito

(Di martedì 18 ottobre 2022) Sono settimane decisive per la permanenza dialla Lazio: c’è giàimportanteIgli, direttore sportivo della Lazio, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il ds resterà ancora nella Capitale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti,ha già ricevutoimportante da un club di, ma ha ancora intenzione di aspetuna proposta dida, che per ora non èta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

UNA BOA PER I PICCOLETTI C'è già chi se la prende con l'ultimo mercato e con Tare, che ha ricevuto una proposta dalla Premier e attende l'offerta di rinnovo da Lotito. C'è chi invoca subito un vice - ... Il dolore del risveglio lo sente tutta la Lazio. Dalle 15.30 di domenica pomeriggio si è fermato il tempo. E Immobile, il giorno dopo il crac al flessore sinistro, sta ancora peggio.