Rinnovo Leao | il giornalista si sbilancia | “Se fossi nel Milan farei questa scelta”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 18 ottobre 2022) In attesa di scoprire se il futuro di Rafaelsi tingerà di rossonero, Stefano De Grandis, direttamente ai microfoni di Sky Sport 24, ha espresso la propria opinione relativa allada adottare in chiave: “Ilha fatto unaprecisa con Donnarumma, ovvero non dargli i soldi che chiedeva e tenere il bilancio in ordine. Sono d’accordo con, però perun’eccezione perché per gli attaccanti che decidono le partite ci devi riflettere.è l’uomo squadra delin questo momento, quando i rossoneri sono in difficoltà si appoggiano sempre al portoghese“.Miglior giocatore ...