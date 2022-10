Rigassificatore Piombino | Giani | ' Andiamo determinati alla conferenza dei servizi'

- Il commissario per l'opera, Presidente della Toscana, ritiene che il 21 alla Conferenza dei servizi ci sarà 'parere positivo pur con prescrizioni'. Cingolani: 'Sbloccodiè un imperativo non ...Venerdì 21 ottobre la prossima riunione. Il presidente della regione Toscana: 'C'è chi è ansioso di fare ricorso. Vedo un clima di grande ...Il commissario per l'opera, Presidente della Toscana, ritiene che il 21 alla Conferenza dei servizi ci sarà "parere positivo pur con prescrizioni". Cingolani: "Sblocco rigassificatore di Piombino è un ...Price cap dinamico e temporaneo sul prezzo del gas, acquisti comuni e meccanismi per ridurre la disparità nelle forniture. Sono queste le proposte della Commissione Ue contro il caro ...