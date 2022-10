Riforma pensioni | le ipotesi in campo con il nuovo governo

Leggi su panorama

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’agenda è chiara e le priorità sono evidenti. Non appena il campanello che sancirà l’avvio della nuova legislatura verrà suonato non ci sarà un minuto da perdere. Uno dei primi fascicoli sul tavolo delsarà quello relativo alle, un cantiere eternamente aperto nel quale le differenti maggioranze hanno avuto modo di perdere notti insonni cercando soluzioni mai pienamente soddisfacenti. Quel che è certo è che il ritorno della Legge Fornero non lo vuole nessuno. Vecchiaia secca a 67 anni e nessuno scalone fa paura a politica, economia e sistema sociale. Il problema è che con la fine del 2022 esce per sempre di scena Quota 102 e finiscono anche Ape Sociale e Opzione donna; quindi la prospettiva è quella di un ritorno secco della Fornero se non si arriva a un accordo prima. Lesul tavolo ci sono e la maggioranza ...