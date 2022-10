Rifiuti speciali e pericolosi accantonati in un seminterrato | denunciati imprenditori edili

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBellizzi (Sa) – Il 13 ottobre scorso, personale della polizia giudiziaria in servizio presso la Stazione Carabinieri di Bellizzi, in collaborazione con il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno, due coniugi,, che avevano accantonato in un vasto localedi loro proprietà grosse quantità di, che avevano accidentalmente preso fuoco necessitando dell’intervento dei Vigili del Fuoco di Salerno. L’area è stata sottoposta a sequestro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agro24

Oltre alle auto 'cannibalizzate', infatti, sono stati trovati anchedi ogni genere: dagli sfabbricidi agli pneumatici, passando per fusti contenenti liquidi di dubbia provenienza, ...Secondo quanto emerso dalle indagini, il soggetto, in poco più di 50 giorni tra luglio e settembre, si sarebbe reso responsabile di oltre 60 copiosi abbandoni di, anche, nell'area di ... Salerno. Rifiuti speciali e pericolosi in seminterrato, denunciati imprenditori Dopo un incendio i vigili del fuoco hanno scoperto la presenza di rifiuti speciali e pericolosi in un locale seminterrato a Bellizzi ...Oggi è il giorno degli interrogatori di garanzia davanti al gip Monica Marino , per le dieci persone finite agli arresti domiciliari nell’ambito delle ...