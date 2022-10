Ricchi e Poveri | Franco Gatti morto | la scomparsa del figlio Alessio a 22 anni e il dolore della figlia Federica | tutto sulla sua famiglia

RaiNews

Pupo ricorda Franco Gatti a Oggi è un altro giorno La nuova puntata di Oggi è un altro giorno ha inizio con il ricordo di Franco Gatti . Il cantante, celebre membro dei, è morto oggi dopo una battaglia contro il Morbo di Crohn. A ricordarlo in studio, in collegamento telefonico, c'è Enzo Ghinazzi, noto al pubblico come Pupo. Federica Gatti, chi è la ...Un lutto terribile ha colpito il mondo dello spettacolo, della musica in particolare: è morto Franco Gatti, storico membro dei. La notizia è stata battuta dalle agenzie in tarda mattinata, quando Eleonora Daniele l'ha annunciata in diretta nel corso del suo programma. 'Mi sento veramente male, non posso ... È morto Franco Gatti, il "Baffo" dei Ricchi e Poveri. La band: "Se ne va un pezzo della nostra vita" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La morte di Franco Gatti è la triste notizia che rattrista tutti. Oggi è un altro giorno inizia con l’addio a Franco dei Ricchi e Poveri, con il ricordo di chi lo conosceva bene. Anche Romina Carrisi ...