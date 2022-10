Riccardo Pirrone | il social media manager di Taffo | sfila sul red carpet alla Festa del Cinema e ha un messaggio sulla camicia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Uncosì apprezzato da diventare stella del red. Accade a Roma,del. “Ilnon è morto, la politica sì”. Con questa scritta su unabianca a sovrastare due lapidi, una dedicata al Senato della Repubblica e l’altraCamera dei Deputati,di, hato sul redprima di partecipareproiezione del Film “Life is Not a game” di Laika, street artist romana di fama internazionale e dall’identità misteriosa. Il look con provacazione diè ...

'Il cinema non è morto, la politica sì'. Con questa scritta su una camicia bianca a sovrastare due lapidi, una dedicata al Senato della Repubblica e l'altra alla Camera dei Deputati,, conosciuto a livello nazionale come il Social Media Manager di Taffo (l'agenzia di pompe funebri famosa per i suoi slogan ironici e dissacranti), ha sfilato ieri sera sul red carpet ...Il social media manager, noto per gli slogan ironici con cui ha lanciato nel mondo social l'agenzia di pompe funebri, si è unito alla street art Laika per un 'grido' su Camera e Senato "Il cinema non è morto,...Il social media manager Riccardo Pirrone, noto per gli slogan ironici con cui ha lanciato nel mondo social l'agenzia di pompe funebri, si è unito ...